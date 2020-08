Inter, Conte vuole una “colonna vertebrale” della squadra d’acciaio: tre nomi individuati per rinforzarla

Tre nomi per rinforzare la “colonna vertebrale” della squadra e renderla d’acciaio inossidabile. È questo il primo compito che Antonio Conte ha consegnato nelle mani di Beppe Marotta in vista della prossima sessione di mercato. Il tecnico nerazzurro sa che la colonna portante dell’11 è fondamentale, motivo per cui intende consolidarla ulteriormente con acquisti mirati e di grande rilevanza, già indicati con precisione alla propria dirigenza.

E il management dell’Inter si è già mosso: per la difesa il preferito resta Chris Smalling, ritenuto più adatto di Kumbulla per svolgere questo tipo di ruolo. I rapporti con lo United sono buoni e si può sfruttare la volontà dei Red Devils di liberarsene. Il grande colpo può però arrivare a centrocampo: Conte sogna N’Golo Kanté, calciatore di dimensione mondiale che ha già avuto modo di allenare al Chelsea. L’alternativa, considerata comunque di livello, è Tanguy Ndombele. In attacco invece, scrive La Gazzetta dello Sport, pochi dubbi: il preferito era e rimane Edin Dzeko, che la Roma potrebbe essere più portata a lasciar partire dopo il rinnovo faraonico firmato l’estate scorsa e difficilmente sostenibile.

