TS – Inter, si fa dura per Marcos Alonso. Il Chelsea non ha perdonato Conte

Doveva essere uno dei nomi pregiati del mercato invernale dell’Inter e invece l’impressione è che Marcos Alonso almeno per la finestra di gennaio non si muoverà da Londra. La valutazione che ha fatto il Chelsea per il terzino spagnolo è davvero altissima e fuori mercato: 45 milioni di euro per un calciatore che nelle ultime nove uscite ha collezionato una sola presenza finendo in tribune nelle restanti otto gare, appaiono in effetti un tantino esagerati.

Per questo motivo, come scritto sulle pagine di Tuttosport stamattina, viene da pensare che la maxi richiesta dei Blues sia frutto di un dispetto da parte di Marina Granovskaia, donna di fiducia di Roman Abramovich e amministratore delegato del club, nei confronti di Antonio Conte. Il rapporto tra i due non era stato particolarmente cordiale nel biennio del tecnico a Londra e, anche al momento del divorzio tra le due parti, non si erano lasciati particolarmente bene.

