Inter pigliatutto: sarà Vidal più Tonali. Setién traballa, c’è ottimismo

Diventano sempre più positive le sensazioni legate ad un arrivo di Arturo Vidal all’Inter. Antonio Conte non vuole rischiare di avere problemi di alternative a centrocampo anche la prossima stagione, così sta spingendo per cercare di portare a casa anche il centrocampista cileno. In questo senso, la panchina traballante di Quique Setién a Barcellona potrebbe aiutare: il tecnico è ai ferri corti anche con Antoine Griezmann, anche lui accostato all’Inter nelle ultimissime ore.

Vidal, pur avendo dichiarato più volte di star bene a Barcellona, non ha mai negato il gradimento rappresentato dal tornare alla corte di Antonio Conte, che alla Juventus lo lanciò nel grande calcio. Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, questa volta le sensazioni sono positive: l’ottimismo cresce.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!