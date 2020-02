Mercato – Inter sempre più Nazionale: a giugno Pellegrini, Tonali o Castrovilli

Campioni ma non solo. La strategia di Beppe Marotta e Steven Zhang è tracciata: l’Inter deve puntare sempre di più sui calciatori italiani. In estate la società nerazzurra puntellerà nuovamente il centrocampo.

Secondo Tuttosport, ci sarà l’arrivo a parametro zero di Tahith Chong, 20enne olandese del Manchester United, che sarà girato in prestito per ambientarsi con il calcio italiano. Dopo gli innesti di Bastoni, Barella, Sensi ed Esposito, con Borja Valero in uscita e Vecino sempre in bilico, l’amministratore delegato e Piero Ausilio hanno una lista di tre talenti azzurri già cerchiati in rosso: Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli e Lorenzo Pellegrini.

Il primo è il perno del centrocampo del Brescia e ha tante big che lo osservano, in Italia e in Europa. Cellino ha già fatto il prezzo: si parte da 50 milioni, con i nerazzurri che possono abbassare le richieste inserendo contropartite tecniche. Castrovilli, invece, è letteralmente esploso e ha come sponsor Lele Oriali. La Fiorentina ha rinnovato il suo contratto ad ottobre, ma con un’offerta importante potrebbe aprire alla cessione. I rapporti tra le due società sono ottimi, soprattutto dopo l’affare Biraghi–Dalbert.

L’ultimo nome, quello di Pellegrini, rappresenta una suggestione ma soprattutto un vecchio pallino che Marotta aveva già ai tempi della Juve. Il giocatore attende novità dalla Roma per il rinnovo, ma il rapporto non idilliaco con la tifoseria giallorossa preoccupa non poco i vertici della società capitolina. Il classe ’96 ha una clausola di 30 milioni pagabile in due esercizi e piace alla dirigenza e a Conte. La strada è delineata: sarà sempre più un’Inter made in Italy.

