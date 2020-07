L’Inter sfoglia la margherita: Skriniar o Lautaro possibili partenti. E Conte ha già deciso!

Uno tra Milan Skriniar e Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione di mercato. Nulla è ancora deciso, ma qualora il club nerazzurro decidesse di fare cassa con una cessione illustre il prescelto per l’addio sarebbe uno di questi due. La scelta, naturalmente, verrà presa anche in collaborazione con il pensiero di Antonio Conte, che però sembra aver già deciso – e senza troppa difficoltà – quale dei due preferisca perdere.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro, potendo scegliere, si terrebbe stretto Lautaro Martinez e propenderebbe per l’addio di Milan Skriniar. Il motivo è presto detto: secondo Conte sarebbe più semplice trovare sul mercato un sostituto dello slovacco, rispetto ad uno del Toro. L’ex Sampdoria, infatti, non sta disputando una buona stagione e il dubbio che integrarsi con la difesa a tre sia uno scoglio troppo complesso da superare prende sempre più piede nella mente del mondo Inter.

