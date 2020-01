CdS – Inter, idea Spinazzola dalla Roma. Occhi su Pellegrini per l’estate

Considerate le difficoltà per arrivare a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, la ricerca per l’esterno sinistro da regalare ad Antonio Conte continua. L’ultima idea in casa Inter, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, porta al nome di Leonardo Spinazzola, arrivato alla Roma la scorsa estate nell’ambito dello scambio con Luca Pellegrini passato invece alla Juventus. L’esterno, ideale per la fasce nerazzurre, non è però considerato sul mercato in questo momento dai giallorossi.

Restando alla capitale, dove a fare il percorso inverso potrebbe essere Matteo Politano in quanto nome molto gradito in caso di cessione di Under, un profilo che all’Inter piace da tempo è quello di Lorenzo Pellegrini. Sebbene il calciatore sia molto legato ai colori giallorossi, i nerazzurri hanno intenzione di fare almeno un tentativo per l’estate 2020. Un altro italiano messo nel mirino di Conte per il proprio centrocampo.

