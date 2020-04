GdS – Inter, in picchiata le quotazioni di Vidal. Giroud convince come vice Lukaku

Sta diventando sempre più credibile il nome di Olivier Giroud come possibile vice Lukaku per la prossima stagione. Un profilo che l’Inter insegue ormai da mesi e che era stato ad un passo dall’acquisto lo scorso gennaio. Mancano solamente alcuni dettagli contrattuali da limare, ma l’intesa di massima con l’entourage del calciatore è stata raggiunta ormai da tempo. Servirà dunque la convinzione totale del club nerazzurro per portare fino in fondo l’affare a parametro zero ed anticipare altre concorrenti sul ragazzo.

Sul fronte Arturo Vidal, invece, è cresciuto parecchio pessimismo negli ultimi giorni. L’impressione è che l’acquisto di Christian Eriksen a gennaio abbia compromesso definitivamente la possibilità di uno sbarco del cileno nel mondo nerazzurro. L’età, come ribadito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, ha fatto poi virare l’Inter a puntare su un calciatore sicuramente più di prospettiva come Tolisso del Bayern Monaco, già promosso da Antonio Conte per caratteristiche tecniche.

