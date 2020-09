Kanté come Lukaku: Conte lo richiede a tutti i costi, è il prescelto per il salto di qualità

Il nome del centrocampista del Chelsea Ngolo Kanté sarà al centro del mercato dell’Inter, che proverà a fare di tutto per accontentare Antonio Conte. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell’ormai celebre incontro di Villa Bellini l’allenatore salentino ha chiarito la necessità di fare ogni sforzo per il francese. Il quotidiano ha fatto il paragone con quanto accaduto un anno fa con Lukaku, fortemente richiesto dal tecnico con la convinzione che fosse l’uomo necessario per il salto di qualità.

Dopo aver parlato dei modi in cui l’Inter potrebbe arrivare a Kanté (leggi qui), il quotidiano milanese ha dunque sottolineato la centralità che il francese avrebbe nei piani di Conte. Ieri in Nazionale il calciatore ha disputato una prova sontuosa, fugando anche i dubbi riguardanti la sua tenuta fisica.

