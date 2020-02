GdS – Kumbulla ha rifiutato il Napoli per l’Inter. Ma quanto costerà in estate?

Le voci di un interesse dell’Inter per Kumbulla, dopo i numerosi incontri con l’entourage di gennaio, iniziano a farsi sempre più credibili ed insistenti. Il difensore albanese con passaporto italiano – sul taccuino di grandi club come Borussia Dortmund, Manchester United e City – fa gola a parecchie squadre e sabato sera contro la Juventus ha dato prova di talento e personalità. Secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, lo scorso gennaio il centrale dell’Hellas Verona avrebbe rifiutato il Napoli preferendo aspettare l’Inter per l’estate.

Le ultime del giornalista: “Kumbulla è un difensore che ha tutto per dare il massimo in una grande. E il mercato parla già molto di lui. A gennaio il Napoli ha offerto 21 milioni più 4 di bonus al Verona per acquisirlo subito e a lui ha preferito dire ‘aspettiamo’. Non è un no, perché diplomaticamente non si può dire, ma è un’attesa che guarda molto all’Inter e non solo. In queste settimane a vederlo sono i migliori club europei. Contro la Juventus c’erano osservatori di Borussia Dortmund, Manchester United e City. Kumbulla è il nome nuovo del mercato per l’estate e segue le orme di Kulusevski. Quanto costerà allora Kumbulla?”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!