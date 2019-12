Kurzawa è l’alternativa a Marcos Alonso: sarà un piccolo sconto per il riscatto di Icardi?

Il nome preferito di Antonio Conte per rinforzare la fascia sinistra è quello di Marcos Alonso. Il leccese lo ha già allenato al Chelsea, conosce bene i suoi punti di forza e sa quello che può dare alla sua nuova Inter. Per la buona riuscita dell’operazione servirà pazienza, motivo per cui, nel frattempo, la società si sta muovendo anche su altri profili. Se quello di Emerson Palmieri è un altro nome complicato da raggiungere, due piste ben più percorribili sono quelle che portano a Layvin Kurzawa e Matteo Darmian.

Il terzino italiano è promesso sposo dell’Inter in vista di giugno, come noto già dall’estate scorsa, quando sbarcò al Parma dal Manchester United. Difficile che i nerazzurri scelgano di anticipare il suo arrivo in inverno. Diverso, invece, il discorso relativo al francese: andrà in scadenza di contratto in quel di giugno, ma Marotta potrebbe chiederlo già a gennaio sfruttando il fatto che, a giugno, il Paris Saint-Germain potrebbe voler riscattare Mauro Icardi. La cessione di Kurzawa a gennaio potrebbe quindi essere una sorta di piccolo sconto per il prezzo dell’argentino.

