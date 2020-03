CdS – Lautaro, congelato il discorso sul rinnovo. Incontro posticipato a fine stagione

Chiaramente il discorso mercato e la programmazione per la prossima stagione, è in questo momento l’ultimo dei pensieri dell’Inter. Il club, che ieri ha ordinato l’isolamento per calciatori e staff dopo aver saputo della positività al coronavirus di Daniele Rugani, vuole innanzitutto affrontare questa grave emergenza con tutte le precauzioni del caso, mettendo come sempre la salute di tutte le persone che lavorano all’interno dell’ambiente nerazzurro al primo posto.

Eventuali discorsi di mercato e rinnovi, dunque, verranno rimandati a fine stagione. Come nel caso di Lautaro Martinez, questa mattina affrontato sulle pagine del Corriere dello Sport, cercato con insistenza dal Barcellona e con una clausola da 111 milioni che spaventa l’Inter. L’incontro per il nuovo contratto – rinviato a fine stagione poiché considerato secondario all’emergenza coronavirus – può attendere, con la consapevolezza che il club nerazzurro farà di tutto pur di blindare il proprio talento.