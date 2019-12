MD – Il Manchester United blocca Matic: non sarà venduto a gennaio

Nonostante l’imminente scadenza del contratto che lega Nemanja Matic al Manchester United fissata per giugno 2020, il centrocampista serbo non verrà ceduto nella finestra di gennaio. A fornire la notizia è il Mundo Deportivo, che comunica la nuova idea dei Red Devils di rinunciare alla possibile remunerazione del mercato invernale pur di trattenere l’ex centrocampista del Chelsea fino al termine della stagione.

Sulle tracce del serbo, oltre ad Inter e Milan che più volte sono state accostate negli ultimi mesi, anche l’Atletico Madrid. I colchoneros – specialmente nelle ultime settimane – erano stati dati come favoriti per la corsa a Matic. Nonostante la chiusura momentanea del Manchester United, il centrocampista potrebbe divenire una buona occasione a parametro zero per il prossimo anno.

