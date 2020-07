Mercato – Inter, Alaba più lontano: gli agenti lo propongono al Barcellona

Potrebbe giungere ai titoli di coda la storia tra David Alaba e il Bayern Monaco. Il rinnovo tra i due tarda ad arrivare, con il difensore austriaco che starebbe seriamente considerando l’idea di lasciare dopo tantissimi anni il club tedesco e provare altrove in Europa una nuova avventura. Al momento, sebbene l’interesse dell’Inter venuto fuori diverse volte, il ragazzo sembra più orientato a valutare le tantissime proposte provenienti da Inghilterra e Spagna.

In particolare, il suo entourage starebbe dialogando intensamente con il Barcellona. Il club blaugrana, nelle ultime sessioni di calciomercato, è andato più volte vicino all’acquisto del centrale austriaco, senza però mai affondare il colpo per via dell’ostracismo serrato del Bayern Monaco. La scadenza del contratto nel giugno 2021 ha ridotto il potere contrattuale della società tedesca, anche se adesso è il Barcellona ad esitare per via dei costi dell’operazione. L’idea più quotata è quella di prendere Alaba a parametro zero per la prossima estate, ma andrà capita soprattutto la volontà del calciatore di aspettare o meno i catalani.

