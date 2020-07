Mercato – Inter, via alla spedizione per Emerson Palmieri: contatti avviati con il Chelsea

Dopo aver sistemato la corsia di destra con l’ingaggio ufficiale di Achraf Hakimi, l’Inter mette la freccia anche a sinistra ed accelera per Emerson Palmieri. Come riportato da gianlucadimarzio.com, l’esterno del Chelsea è il preferito di Antonio Conte sul mercato, visto che lo ha già allenato negli ultimi sei mesi trascorsi a Londra nella sua esperienza sulla panchina Blues. Il club nerazzurro vuole così regalare al tecnico leccese l’altro rinforzo indicato per aumentare la qualità della rosa in vista della nuova stagione.

L’Inter ha già avviato anche i contatti con il Chelsea in maniera tra l’altro positiva. Filtra ottimismo dalle parti di viale della Liberazione per la chiusura in breve tempo dell’affare che regalerebbe un altro italiano al gruppo di Antonio Conte. Con l’arrivo dell’ex Roma e Palermo, Marotta e Ausilio chiuderebbero definitivamente il discorso esterni, tenendo in conto che probabilmente Moses e Biraghi non verranno riscattati, mentre Asamoah verrà ceduto all’estero.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!