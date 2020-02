Mundo Deportivo – Il Barcellona e Messi non mollano Lautaro Martinez: la clausola spaventa l’Inter

Gli infortuni gravi rimediati da Dembelé e Luis Suarez rischiano di pesare in maniera importante nell’economia della stagione del Barcellona. La dirigenza blaugrana ha valutato la possibilità di ricorrere al mercato per regalare un altro attaccante a Setién: il regolamento in Liga permette infatti di poter acquistare, in caso di infortuni, un nuovo giocatore a patto che questi giochi nel campionato spagnolo.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo l’idea è stata accantonata dai dirigenti del Barcellona, pronti invece a fare un maxi investimento in attacco in vista della prossima estate. E tutti gli indizi portano a Lautaro Martinez.

L’interesse blaugrana per il 10 nerazzurro è noto da tempo, con Lionel Messi che da tempo ha approvato quest’operazione visto il feeling mostrato con il Toro in Nazionale. La clausola da 111 milioni di euro spaventa l’Inter.

