Mercato – Inter, sorpasso alla Lazio per Fares? Un anno fa era già nerazzurro…

Sembrava potesse chiudere in tempi brevi l’acquisto di Mohamed Fares la Lazio di Simone Inzaghi e invece, a causa di un accordo economico che tarda ad arrivare con la Spal, l’Inter potrebbe clamorosamente inserirsi nella lotta di mercato. L’esterno franco-algerino è valutato 10 milioni di euro, non un centesimo in meno. Ed è per questo motivo che le proposte del presidente Lotito, che a tutti costi sta cercando di inserire una contropartita tecnica nell’operazione, non stanno convincendo la società emiliana.

Secondo quanto confermato questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe già avviato i contatti con la Spal per tentare un inserimento. Il suo arrivo escluderebbe quello di Emerson Palmieri, in quanto avrebbe costi più contenuti e soprattutto due anni in meno rispetto all’italo-brasiliano. Quello nerazzurro – tra l’altro – è il secondo tentativo visto che lo scorso anno, prima che saltasse tutto per via della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata in amichevole con il Cesena nel pre-season, Fares era stato praticamente bloccato dall’Inter per 12 milioni di euro.

