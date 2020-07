Romano: “Ndombelé prima scelta di Conte. No allo scambio con Brozovic, su Skriniar e Perisic…”

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, su Calciomercato.com fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare Tanguy Ndombelé alla corte di Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “Marotta e Ausilio stanno lavorando su più piste. Ma la prima scelta ha un nome e un cognome: Tanguy Ndombele è una priorità per il centrocampo nerazzurro, francese classe ’96 che aveva incantato a Lione tanto da entrare nel radar di Ausilio stesso da tempo. Un identikit tracciato da Antonio Conte, lo scorso anno ci ha investito pesantemente il Tottenham, quasi 60 milioni bonus compresi; ma tra Ndombele e Mourinho il rapporto non è mai decollato, tutt’altro”.

Scambio con il Tottenham: “I rapporti tra i club sono buonissimi dopo l’affare Eriksen, così è nata l’idea di sedersi a un tavolo nei prossimi giorni per studiare un possibile scambio. Un nome gradito a Mourinho è quello di Milan Skriniar, vista la ricerca di un sostituto di Vertonghen in difesa e non più incedibile per i nerazzurri; ma c’è da capire quale valutazione verrà fatta da entrambe le parte, se ci sarà distanza. Ivan Perisic è un’idea legata allo Special One ma la priorità è per il Bayern Monaco, qualora sfumasse il riscatto si potrebbe aprire la strada Tottenham con Ndombele sul tavolo. Mentre Brozovic non è compreso in questi ragionamenti. Inizia il dialogo, l’Inter vuole provarci davvero per Ndombele”.

