Tonali-Inter, è fatta! La formula e le cifre dell’affare: si chiude entro Ferragosto

L’Inter è pronta a chiudere il colpo Tonali. La dirigenza nerazzurra ha in pugno il centrocampista classe 2000 del Brescia: la concorrenza della Juventus è stata battuta, non preoccupa invece l’inserimento del Milan.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, con Tonali c’è già un accordo di massima per un ingaggio da 2 milioni di euro più bonus a stagione. Cellino è stato convinto e l’affare si chiuderà attorno ai 35 milioni di euro tra fisso e bonus.

La formula sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, l’operazione potrebbe essere chiusa entro Ferragosto, magari già nella prima settimana di agosto quando la dirigenza farà ritorno dalla Germania.

Tonali prenderà il posto di Vecino nel centrocampo nerazzurro ma Conte si aspetta un ulteriore rinforzo dal mercato in mediana, un giocatore di muscoli adatto a giocare in un centrocampo a due. Uno come Tolisso o Ndombelé.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<