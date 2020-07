Mercato – Inter, Tonali diventa la priorità. Intesa raggiunta con il calciatore, discorsi avanzati con il Brescia

Siamo quasi alle battute finali dell’affare di calciomercato in entrata per il centrocampo dell’Inter. Antonio Conte avrà presto in regalo da Beppe Marotta il gioiellino Sandro Tonali, uno degli obiettivi più contesi degli ultimi tempi in Europa. Il calciatore del Brescia, secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, avrebbe già raggiunto l’intesa con il club nerazzurro sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.

Passi in avanti anche con il Brescia, con il quale i discorsi sembrerebbero già essere avanzati. Questo il tweet di Schira: “Dopo Hakimi, la priorità dell’Inter adesso riguarda l’ingaggio di Sandro Tonali. Marotta ha già raggiunto l’intesa con l’agente del calciatore Beppe Bozzo, per un contratto di 5 anni da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. L’Inter è in trattativa avanzata anche con il Brescia per portare a termine l’affare”.

