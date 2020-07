Mercato – L’Inter pensa al clamoroso ritorno di Zaniolo: avrebbe diritto ad un maxi-sconto

Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo sia contro il Napoli che contro il Parma, è certamente una buonissima notizia sia per il calcio italiano che soprattutto in ottica Nazionale per il commissario tecnico Roberto Mancini. E’ comprensibile che il giovane centrocampista classe 1999 difficilmente riuscirà a trovare brillantezza già in questo finale di stagione, ma mettere qualche minuto sulle gambe potrebbe consentirgli una ripartenza più agevole per la prossima stagione.

Nel bel mezzo di una tormenta societaria che ha portato al licenziamento dell’ex ds giallorosso Gianluca Petrachi poche settimane fa, senza considerare le voci che da mesi si susseguono sul passaggio ad una nuova proprietà, a pagarne le principali conseguenze potrebbe essere il mercato della Roma. Tra i possibili sacrificati, ad esempio, va annoverato proprio il 21enne Zaniolo. L’Inter, insieme alla Juventus, è tra i club più interessati, anche se di trattativa vera e propria non si può ancora parlare in entrambi i casi. Come ricordato dal Corriere della Sera, il club nerazzurro vanta una clausola del 15% su una futura rivendita. Un aspetto non marginale perché qualora si decidesse a ricomprarlo, avrebbe diritto ad un maxi-sconto pari al 15% del valore complessivo.

