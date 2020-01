CdS – Corsa a 3 per il vice-Lukaku ma attenzione alle sorprese. Idee Zaza e Lasagna per Conte

Sembrerebbe essere una corsa a 3 tra Llorente, Giroud e Slimani per il tassello di vice-Lukaku che l’Inter vorrà andare ad occupare quest’oggi nell’ultimo giorno di calciomercato: dopo la prestazione negativa di Sanchez in Coppa Italia, Conte ha chiesto alla propria dirigenza un ultimo sforzo per completare definitivamente la rosa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però non sono da escludere colpi di scena. Nelle ultime ore sono stati proposti all’Inter diversi attaccanti da agenti o intermediari, tra questi anche Zaza, che Conte ha allenato in Nazionale, e Lasagna, che però l’Udinese non vorrebbe far partire. Piste da monitorare con attenzione e che potrebbero prendere il volo nelle ultime ore di calciomercato.

