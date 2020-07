Mercato – Possibile ritorno in Serie A per l’ex Inter Eder: piace al Bologna ma non solo

L’ex giocatore dell’Inter Eder potrebbe ritornare in Italia la prossima stagione. Attualmente in forza allo Jiangsu Suning in Cina (con il quale ha segnato 12 gol in 25 partite la scorsa stagione), il brasiliano naturalizzato italiano è una vecchia conoscenza del nostro campionato nel quale ha speso ben 12 anni di carriera, dal 2006 al 2018, vestendo le maglie di Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria ed Inter.

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, sul calciatore classe ’86 ci sarebbe l’interesse del Bologna. Nella città emiliana Eder ritroverebbe una vecchia conoscenza: l’allenatore Sinisa Mihajlovic, già suo tecnico ai tempi della Sampdoria. I felsinei non sono però gli unici a seguire il giocatore: anche il Torino e la Sampdoria ,infatti, hanno espresso il loro interesse per l’ex attaccante della Nazionale.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!