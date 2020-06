Mercato – Riscatto Sensi, incontro a metà mese per definire le cifre. Marotta punta ad uno sconto

Non ci sono mai stati dubbi sul fatto che l’Inter volesse riscattare Stefano Sensi al termine della stagione. Nonostante i numerosi infortuni che lo hanno colto praticamente sul più bello, Antonio Conte ne ha immediatamente apprezzato la capacità di crescita e voglia di apprendimento del ragazzo, che in poco tempo ad inizio campionato si era già preso la responsabilità di essere probabilmente il calciatore più determinante ai fini del gioco nerazzurro.

La sua assenza, difatti, nei mesi a seguire si è fatta sentire notevolmente, soprattutto nei termini di un gioco non più fluido come avevamo avuto modo di apprezzare specialmente nel primo tempo del match contro il Barcellona al Camp Nou. Il suo recupero, avvenuto con particolare attenzione e senza affrettare i tempi grazie allo stop del campionato, risulterà indispensabile per Conte e la sua squadra al ritorno in campo.

Per quanto riguarda il riscatto, invece, come confermato verrà portato a termine nelle prossime settimane. Un anno fa era stata concordata con il Sassuolo la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro, più il diritto di riscatto a 25 milioni. Come riferito da calciomercato.com, a metà mese è stato fissato un incontro in cui l’ad nerazzurro Beppe Marotta incontrerà l’amico e direttore sportivo neroverde Giovanni Carnevali.

L’idea dell’Inter è quella di chiedere uno sconto per quanto riguarda il pagamento del riscatto. Qualora la risposta fosse negativa, si potrebbe pensare di rateizzare il costo complessivo, oppure di inserire altri giovani nell’affare. Ad ogni modo non c’è da aver paura: il club di viale della Liberazione ha assicurato che Stefano Sensi verrà riscattato.

