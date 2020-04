Mercato – Dalla Spagna avvisano l’Inter: sul giovane Emerson c’è anche il Tottenham

Numeri importanti con un’interessante futuro davanti a sé: il giovanissimo Emerson, terzino destro classe 1999, ha attirato in pochi mesi l’interesse di parecchi club in Europa. Il ragazzo, alla sua prima importante stagione in Liga, è attualmente in prestito al Betis Siviglia ma il suo cartellino è di proprietà del Barcellona che nei suoi confronti nutre fiducia per il futuro dopo aver investito la scorsa estate 12 milioni di euro per prelevarlo dall’Atlético Mineiro.

In maglia verdiblanca, fin qui, il laterale di nazionalità brasiliana ha collezionato ben 23 gettoni in campionato impreziositi da tre reti e cinque assist. Insomma, numeri del genere alla prima annata in Spagna spiegano perché club come l’Inter lo stiano seguendo con particolare attenzione. Ma non solo, perché oltre ai nerazzurri anche il Tottenham secondo il Mundo Deportivo gli ha messo gli occhi addosso. Nerazzurri e Spurs, tra l’altro, condividono un altro obiettivo blaugrana che fa capo al nome di Arthur.

