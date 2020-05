Mercato – Il Torino pensa a Radu come vice Sirigu: l’Inter si oppone

Non è stato particolarmente positivo il prestito al Parma di Ionut Radu fino a questo momento. L’estremo difensore rumeno, dirottato dall’Inter in prestito lo scorso gennaio, non ha avuto neanche modo di esordire con la nuova maglia prima dello stop al campionato per via del coronavirus. Con il ritorno in campo, tra l’altro, il titolarissimo Luigi Sepe dovrebbe regolarmente tornare tra i pali dopo aver smaltito l’infortunio accusato lo scorso gennaio, chiudendo qualsiasi chance all’ex Genoa.

Per il classe 1997 l’Inter ha comunque in mente dei piani importanti. L’idea del club nerazzurro è quella di farlo rientrare a fine stagione ad Appiano Gentile e metterlo alla prova nel ruolo di vice Handanovic nel corso del prossimo anno. Anche per questo motivo, come riportato da calciomercato.com, l’idea del Torino di puntare su Radu come vice Sirigu per promuoverlo un domani come titolare, è stata bocciata sul nascere sia dal portiere che dal club interista.

