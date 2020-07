Non solo Hakimi, l’Inter mette le ali. Da Emerson Palmieri ad Alaba: il punto sulla fascia sinistra

Inter attivissima sul mercato. Dopo aver definito e ufficializzato il colpo Hakimi dal Real Madrid, la dirigenza nerazzurra ora è chiamata a rafforzare la corsia opposta di sinistra.

Come raccontato da Passione Inter in pole c’è Emerson Palmieri. Ci sono da registrare i primi contatti tra Inter e Chelsea per l’italo-brasiliano, l’operazione è alla portata anche se sul giocatore va registrata sempre la concorrenza della Juventus.

Emerson spinge per rientrare in Italia, ha già lavorato con Conte che fece di tutto per averlo a Londra quando allenava in Premier. L’alternativa numero uno è sempre in casa Chelsea: a Marotta piace infatti anche lo spagnolo Marcos Alonso. Dalla lista invece vanno tolti Gosens e Alaba che al momento non rientrano nei piani di Marotta e Ausilio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!