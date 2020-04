Perinetti: “Chiesa all’Inter? Conte potrebbe rivedere il suo modo di giocare”

Lunga intervista per Giorgio Perinetti a Radio Sportiva. Diversi i temi affrontati dal direttore sportivo, dalla Nazionale al mercato, fino all’ultima bagarre sul taglio stipendi: “La Lega ha deliberato senza avere un accordo con i calciatori, quindi l’AIC non ha accettato una presa di posizione già decisa. Un accordo comunque si troverà, come è stato fatto alla Juve.”

Nazionale – “Mancini ha dato fiducia ai giovani e dimostrato di poter allestire una bella squadra. Forse nei settori giovanili c’è questa cappa, dovremmo dare agli istruttori più garanzie.”

Chiesa all’Inter – “Se ci andasse, Conte potrebbe rivedere il suo modo di giocare, magari con un 3-4-3 o un 4-3-3 portando Chiesa sull’esterno, dove si esprime meglio.”

Giocatori italiani in campo – “Non si trova un accordo per 7/8 italiani fissi nelle primavere, figuriamoci in prima squadra.”

Milinkovic Savic – “Lotito ha resistito ha offerte importanti e credo cercherà di trattenerlo per prolungare la sua esperienza alla Lazio.”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!