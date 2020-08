Repubblica – Inter pronta a soffiare Smalling alla Roma: decisivi i buoni rapporti con lo United

Il passaggio di consegne (ufficiale) da James Pallotta a Dan Friedkin è in dirittura d’arrivo. Il nuovo presidente della Roma avrà tanti grattacapi da risolvere. Uno di questi è sicuramente Chris Smalling. Il difensore inglese non è stato riscattato dalla società giallorossa, facendo così ritorno al Manchester United.

Il club capitolino vorrebbe tentare di procedere con l’acquisto a titolo definitivo, per non meno di 20 milioni, ma sul centrale 31enne si è inserita anche l’Inter. Come riportato da La Repubblica, infatti, è da registrare anche l’interesse della società nerazzurra. Il pronta a regalare a Antonio Conte un giocatore dalla comprovata esperienza nella prossima sessione di mercato. La società nerazzurra potrebbe sfruttare i buoni rapporti intrattenuti con i Red Devils, soprattutto dopo il recente acquisto di Alexis Sanchez e l’arrivo in estate di Romelu Lukaku.

