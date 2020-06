Sky – L’Inter riaccende i fari su Pellegrini: agente avvistato a Trigoria

Continua a guardarsi intorno l’Inter soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, sempre in cerca dell’affare giusto per alzare ulteriormente il livello di qualità in rosa. In tema calciomercato, Sky Sport ha riportato negli ultimi minuti un nuovo corteggiamento dei nerazzurri nei confronti di una vecchia fiamma già accostata in passato. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, calciatore importantissimo per la Roma, ma sul cui contratto vige una clausola che lo rende un profilo particolarmente appetibile.

Sebbene i rapporti tra Inter e giallorossi non siano dei migliori, e lo stesso centrocampista ha spesso dato la sensazione di voler restare nella capitale, quest’oggi a Trigoria si è presentato l’agente del ragazzo per discutere con la Roma un eventuale rinnovo. Sul Pellegrini, infatti, vi sono in questo momento tre squadre: Inter, Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. Tutte e tre sarebbero disposte ben volentieri a pagare i 30 milioni di euro stabiliti dalla clausola, peraltro dilazionabili in due rate. L’agente del centrocampista si aspetta un netto aumento rispetto ai 2 milioni di ingaggio percepiti attualmente, altrimenti sarà addio a fine stagione.

