Sky – Sanchez, Inter e Manchester United ai dettagli: chiusura ad un passo!

Non poteva esserci un finale diverso tra l’Inter e Alexis Sanchez in virtù degli ultimi due mesi giocati dal cileno ad altissimi livelli. L’attaccante, di proprietà del Manchester United, diverrà a giorni a titolo definitivo un nuovo calciatore nerazzurro. Dopo l’infortunio rimediato lo scorso ottobre in Nazionale che lo aveva tenuto fuori difatti fino a gennaio, con la ripresa del campionato dopo il lockdown Sanchez ha ritrovato condizione e minuti importanti, che gli hanno permesso di conquistarsi la fiducia di Antonio Conte e dell’intero ambiente.

I vertici nerazzurri non hanno avuto così alcun dubbio, iniziando poche settimane fa le trattative per il riscatto del centravanti. Secondo le ultimissime di mercato riprese da Sky Sport, Inter e Manchester United starebbero limando i dettagli dell’operazione, così come lo stesso club nerazzurro con gli agenti del calciatore che già da qualche giorno avevano trovato un’intesa di massima per il nuovo contratto. Si attende solamente l’ok da parte dei Red Devils per il via libera definitivo al passaggio ufficiale in maglia nerazzurra.

