Sport – L’Inter apre le porte a Umtiti: serve l’ok del calciatore

Dopo Junior Firpo, un altro mancino del Barcellona ha fatto scattare l’interesse dell’Inter. Si tratta del difensore centrale Samuel Umtiti, calciatore che in passato ha anche ricoperto il ruolo di terzino e che per caratteristiche potrebbe ben adattarsi alla difesa di Antonio Conte. Secondo quanto scritto pochissimi minuti fa dal sito spagnolo Sport, il club nerazzurro avrebbe aperto all’inserimento del difensore francese all’interno dell’operazione che porterebbe alla cessione di Lautaro Martinez.

L’Inter, però, vorrebbe prima un chiaro segnale da parte dello stesso Umtiti della sua volontà di vestire realmente i colori nerazzurri e sposare appieno il progetto interista. In realtà, nonostante le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, qualora in nerazzurro dovesse rimanere Diego Godin per la prossima stagione, difficilmente il club potrebbe permettersi un altro ingaggio elevato per un calciatore che in caso di arrivo a Milano dovrebbe comunque giocarsi un posto da titolare con Alessandro Bastoni sul centro sinistra, senza così la certezza di un ruolo di prim’ordine.

