Suarez sull’obiettivo Vidal: “Per lo scudetto servono calciatori con voglia di dimostrare”

Antonio Conte vuole Arturo Vidal: non è più un mistero ormai e l’Inter lo ha messo nel mirino già dallo scorso gennaio. I contatti tra i nerazzurri ed il Barcellona sono costanti anche per altre operazioni ma una delle priorità è portare il cileno a Milano.

Il tecnico dell’Inter vuole riabbracciare Vidal dopo l’esperienza alla Juventus, ritenendolo la pedina perfetta per il centrocampo e per fare il salto di qualità. Non è dello stesso avviso l’ex attaccante interista e del Barcellona Luisito Suarez. Ai microfoni di SER Catalunya lo spagnolo ha commentato così: “Per vincere lo scudetto l’Inter deve migliorare e cercare sul mercato uomini di maggiore prospettiva rispetto ad Arturo Vidal. Il cileno ha fatto tanto nella sua carriera ma ho molti dubbi per il futuro, serve gente che ha voglia di dimostrare ancora qualcosa”.



