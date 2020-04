Totti: “Volevo Barella alla Roma ma non ci sono riuscito. Tonali? Sarà tra i più forti al mondo”

In una simpatica diretta instagram con Paolo Bonolis, Francesco Totti ha parlato di tanti temi legati al calcio. Tra i vari argomenti, l’ex capitano della Roma si è soffermato su Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter che fin qui ha disputato una grande stagione: “Lui è un mio pupillo ed è uno dei giocatori che avrei portato alla Roma il prima possibile, ma non ci sono riuscito”.

Ha parlato anche di un obiettivo di mercato dei nerazzurri, Sandro Tonali. Attualmente è un dei giocatori italiani più interessanti e questo Totti lo ha capito fin dai tempi non sospetti: “Farei carte false per lui. Diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E’ un misto tra Pirlo e Gattuso. Ha tutto quello che può avere un giocatore. Cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili”.

