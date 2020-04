TS – Conte pesca ancora dalla Premier: Giroud-Vertonghen, c’è l’accelerata. Alonso e Aubameyang…

Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Victor Moses, Ashley Young e Christian Eriksen: da quando è arrivato sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte ha sempre quasi pescato dalla Premier League per rafforzare la squadra nelle due finestre di calciomercato. La storia, secondo quanto riportato da Tuttosport, è destinata a ripetersi.

Nel mirino su tutti ci sono due giocatori in scadenza: il primo è Olivier Giroud, a lungo inseguito già nella finestra di gennaio e ad un passo dall’addio al Chelsea, e Jan Vertonghen, pronto a lasciare a fine stagione il Tottenham. Due innesti di qualità che andrebbero ad aumentare il livello di competitività della rosa soprattutto in Europa.

Nelle ultime settimane le trattative hanno subito un’accelerazione decisiva, ma non sono gli unici nomi seguiti. Per le fasce Marotta è pronto a tornare alla carica per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, occhi su Aubameyang qualora si concretizzi un’eventuale partenza di Lautaro Martinez. L’alternativa è Martial del Manchester United.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!