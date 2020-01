TS – Il Flamengo stringe per Gabigol: nuovo incontro in programma. Ma c’è anche il West Ham

Gabigol si trova in Brasile e, come concordato con l’Inter, è in vacanza per ricaricare le pile dopo un 2019 davvero scoppiettante. Il suo prestito con il Flamengo è scaduto e nei prossimi giorni l’attaccante brasiliano classe 1996 dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra conta al più presto di incassare un tesoretto dalla sua cessione. Con il Flamengo Marotta non ha accordi firmati ma ha da tempo un accordo verbale: 16 milioni di euro più il 20% su una futura rivendita del giocatore. Dopo i numeri fatti registrare in patria e la doppietta che ha deciso la Copa Libertadores, i piani in casa Inter sono decisamente cambiati e l’ad nerazzurro si aspetta di incassare una cifra superiore.

Il West Ham è pronto ad inserirsi, dopo aver chiesto informazioni sul giocatore. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, dal Brasile si vocifera di un imminente accordo tra l’entourage di Gabigol e la dirigenza del Flamengo per definire il tutto entro i primi giorni della prossima settimana.

