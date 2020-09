Vidal, voglia matta di Inter: rinuncerà alla buonuscita del Barcellona, firma in arrivo

Arturo Vidal manifesta grande voglia di Inter. In queste ore, infatti, i suoi legali stanno lavorando assiduamente per trovare l’accordo con il Barcellona per risolvere il contratto, così da poter firmare con il club nerazzurro a parametro zero. Addirittura, stando a quanto riporta Deportes Cuatro, il cileno sarebbe disposto a rinunciare alla buonuscita (lasciando, di fatto, sul tavolo un anno di contratto) dei blaugrana pur di risolvere in fretta e chiudere l’accordo con l’Inter.

Nelle prossime ore, a prescindere da tutto, sono attese accelerate importanti su Vidal, che seguirà Kolarov come nuovo acquisto nerazzurro sul mercato.

