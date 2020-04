Werner ma non solo, da Martial a Osimhen: tutti i nomi per il dopo Lautaro. Occhi anche in casa Real

Werner in pole per raccogliere l’eredità di Lautaro Martinez in caso di eventuale partenza, ma non solo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra lavora su più piste.

Aubameyang continua a piacere tanto ma l’attaccante dell’Arsenal oggi è un nome che va considerato in ribasso rispetto alle indicazioni di qualche settimana fa. Torna di moda il nome di Anthony Martial che l’Inter mise nel mirino, quando a gennaio di un anno fa si trovò davanti alla richiesta di Perisic di andar via. Il francese però è tornato ad essere protagonista con il Manchester United dopo l’arrivo di Solskjaer.

Cosa che non si può dire di Luka Jovic. L’attaccante serbo non è riuscito ad imporsi al Real Madrid e oggi forse è il più agganciabile: in teoria, l’Inter potrebbe strappare anche un prestito con diritto di riscatto.

Attenzione infine a Victor Osimhen. Il nigeriano è l’ultimo gioiello di quella fabbrica di talenti che è il Lilla. Una stagione super la sua, l’Inter l’ha fatto seguire dai suoi scout e si è informata.

