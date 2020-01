Young ad un passo dall’Inter? Solskajer frena: “E’ il nostro capitano, non penso che andrà via a gennaio”

Parole di circostanza o parole d’arresa per l’Inter? Ole Gunnar Solskajer, tecnico del Manchester United, in conferenza stampa è tornato a parlare del futuro di Ashley Young, esterno inglese classe 1985 in scadenza di contratto con i Red Devils e vicinissimo all’Inter.

Il tecnico norvegese però respinge i rumors di mercato, sottolineando la centralità e l’importanza di Young nel progetto tecnico attuale del Manchester United. Ecco le sue parole riportate da Sky Sports Uk: “E’ uno dei nostri giocatori, anzi è il nostro capitano . Ci sono parecchi rumors attorno a questo club, ci siamo ormai abituati e dobbiamo saperli gestire. Lui è un calciatore molto professionale e non penso che andrà via a gennaio. Addio in estate? Ne parleremo insieme. Al momento, non abbiamo tanti giocatori in forma e quindi dovremo fare affidamento su chi c’è. È un ottimo capitano per questa stagione, vedremo dove saremo a giugno, ma anche a febbraio”.

