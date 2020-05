Riscatto Icardi, si spinge per Paredes come contropartita. I motivi

Il PSG sembra aver deciso di riscattare Mauro Icardi dall’Inter. Il club parigino, soddisfatto delle prestazioni di Maurito al Parc Des Princes, vorrebbe confermarlo e affidargli l’indiscussa maglia da titolare nell’attacco della squadra, che verrà anche privato di Cavani, in scadenza di contratto. Dai 70 milioni pattuiti in estate, però, il ds Leonardo vorrebbe ottenere uno sconto, e per farlo offre alcuni calciatori come contropartite tecniche.

Il nome di Julian Draxler sembra essere sorto e tramontato nel giro di qualche giorno. Più conferme, invece, sembra ottenere quello di Leandro Paredes. L’ex Roma è un profilo gradito in casa Inter, ma non solo: anche il Boca Juniors, infatti, spinge per la buona riuscita dell’operazione. Come spiega elintransigente.com, il club argentino gode di un premio di formazione da poter incassare ogniqualvolta il calciatore si trasferisce da un campionato all’altro. Dopo i 700.000 euro guadagnati in occasione del trasferimento Roma-Zenit e gli 1,5 da quello Zenit-PSG, quindi, il Boca si sfrega le mani: qualora Paredes passasse dal PSG all’Inter nell’operazione Icardi potrebbe incamerare altri soldi.

