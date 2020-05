Udinese, Marino ed il retroscena su De Paul: “Un anno fa rifiutati 35 milioni”

“30 o 35 milioni? Potevamo prenderli lo scorso anno per De Paul, ma non lo abbiamo fatto”. Con queste parole, il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino ha analizzato la situazione che coinvolge il centrocampista argentino, in passato nel mirino dell’Inter in vista di un possibile futuro in nerazzurro agli ordini di Antonio Conte a Milano.

Un anno fa, infatti, la Beneamata è stata ad un passo dall’argentino dell’Udinese. Sembrava tutto fatto per Rodrigo De Paul, uno dei centrocampisti col vizio del gol che si è messo maggiormente in luce nel corso degli ultimi mesi di Serie A. La trattativa con l’Inter si è poi conclusa con un nulla di fatto, con il giocatore che ha scelto di fermarsi ad Udine in vista del grande salto. Preciso il riferimento dello stesso Marino in merito all’offerta presentata per il giocatore: no a 30 milioni per la stella bianconera, pressata anche dalla Beneamata.

