L’Inter blinda Ashley Young: rimarrà a Milano, esercitata l’opzione nel contratto

Ashley Young rimarrà un giocatore dell’Inter. L’esterno inglese, arrivato in quel di gennaio dal Manchester United, vantava nel contratto la possibilità di poter prolungare di un altro anno la permanenza milanese, ed in virtù delle ottime prestazioni offerte con Antonio Conte la dirigenza si è detta molto soddisfatta del suo rendimento in campo.

Per questo motivo, anche il ds nerazzurro Piero Ausilio ha confermato a chiare lettere che il futuro di Young sarà all’Inter: “Per Young abbiamo già esercitato l’opzione di conferma per l’anno prossimo”, ha dichiarato.

