CdS – Settimana decisiva per la questione taglio degli stipendi in Serie A

Sembra una battaglia senza fine quella che vede da una parte Lega e società e dall’altra l’AIC: la questione taglio degli stipendi si è fatta più complicata del previsto e ora si è dovuto ricorrere a pareri legittimi nell’ambito del diritto. Al momento i club sembrano essere quelli con il coltello dalla parte del manico; il confronto con l’avvocato Zaccheo ha rafforzato le loro convinzioni, spingendo a continuare per la loro strada, in quanto in seguito al decreto governativo sembrerebbe corretto non pagare gli emolumenti vista l’impossibilità sia di giocare che di allenarsi.

Dall’altra parte anche l’AIC si sta muovendo dal punto di vista legale facendo notare che l’impossibilità di allenarsi sia in realtà obbligatoria solo dal 4 Aprile. Il braccio di ferro dunque continua sotto il punto di vista legale con l’AIC che forzerà la mano sul fatto che anche allenarsi da casa significa fornire una prestazione lavorativa, una sorta di “smart working”. Tanto è vero che sono stati proprio gli staff a fornire i programmi di lavoro e in alcuni casi a fornire l’attrezzatura necessari a chi non ne fosse munito.

Sembra però necessario arrivare ad una soluzione nel minor tempo possibile; da entrambi i lati arrivare ad un conflitto legale sarebbe controproducente e per questo la settimana che arriverà sembra essere quella decisiva con i club che devono spingere per trovare una soluzione interna con i propri calciatori prima di un’eventuale ripresa delle attività.

