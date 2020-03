Coronavirus, clamoroso: il presidente del Sion licenzia i giocatori!

Clamorosa decisione del presidente del Sion, Christian Constantin. Il patron, infatti, ha deciso di licenziare, con effetto immediato, otto calciatori della squadra. Il motivo? Non aver accettato la riduzione dello stipendio proposta per limitare i danni portati dal campionato fermo per l’emergenza Coronavirus.

I problemi economici del calcio svizzero sono enormi, così come per tutti i tornei europei, dovuti allo stop dei campionati ed al conseguenze azzeramento di tutti quei ricavi legati alla disputa delle stesse. In Svizzera, per ovviare parzialmente a questo problema, è stata istituita una cassa integrazione che aiuta il datore di lavoro e che è stata allargata anche al mondo del calcio, con un salario ridotto per i giocatori (in percentuale, in base allo stipendio) pagato in parte dal club e in parte dallo Stato. È proprio verso i calciatori che hanno rifiutato questo provvedimento che il presidente del Sion ha deciso di mandare il licenziamento.

