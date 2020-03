Emergenza Coronavirus, come reagisce lo sport? L’elenco dei campionati sospesi e non

L’emergenza Coronavirus è ormai una vera e propria pandemia. Non esistono più, ad oggi, paesi colpiti, in emergenza, in controllo o addirittura esenti dal problema. E i campionati di calcio, di conseguenza, viaggiano di pari passo nell’emergenza. Qualcuno è fermo da tempo, altri lo sono da poche ore: ad oggi, però, quasi tutti i campionati calcistici sono sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus (comprese le coppe europee).

Emergenza Coronavirus, l’elenco dei campionati europei sospesi

Ecco qui di seguito l’elenco dei campionati europei sospesi e non causa Coronavirus, illustrato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter. Quasi tutti sono fermi, ma c’è ancora qualche nazione che ‘vanta’ le porte chiuse o, addirittura, gli stadi pieni con le porte aperte.

Serie A (Italia): campionato SOSPESO

Liga (Spagna): campionato SOSPESO

campionato Premier League (Inghilterra): campionato SOSPESO

campionato Bundesliga (Germania): campionato SOSPESO

campionato Primeira Liga (Portogallo): campionato SOSPESO

campionato Eredivisie (Olanda): campionato SOSPESO

campionato Pro League (Belgio): campionato SOSPESO

campionato Souper Ligka Ellada (Grecia): campionato SOSPESO

campionato Fußball-Bundesliga (Austria): campionato SOSPESO

campionato I. liga (Repubblica Ceca): campionato SOSPESO

campionato Superligæn (Danimarca): campionato SOSPESO

campionato Ekstraklasa (Polonia): campionato SOSPESO

campionato Süper Lig (Turchia): campionato aperto A PORTE CHIUSE

campionato aperto Superliga Shqiptare (Albania): campionato SOSPESO

campionato Nemzeti Bajnokság I (Ungheria): campionato SOSPESO

campionato Bardsragujn chumb (Armenia): campionato APERTO

campionato Scottish Premiership (Scozia): campionato SOSPESO

campionato Super League (Svizzera): campionato SOSPESO

campionato Liga I (Romania): campionato SOSPESO

campionato Prem’er-Liga (Russia): campionato APERTO

campionato Fortuna Liga (Slovacchia): campionato SOSPESO

campionato SuperLiga (Serbia): campionato APERTO

campionato A’ Katīgoria (Cipro): campionato APERTO

campionato Divizia Națională (Moldavia): campionato SOSPESO

campionato Prem”jer-lіha (Ucraina): campionato APERTO

