Social – Il messaggio di Lazaro: “Abbiamo tutti delle responsabilità: abbiate cura di voi stessi!”

Sono sempre di più i calciatori e gli sportivi in generale ad esporsi, attraverso i propri profili social, per lanciare messaggi significativi sull’emergenza Coronavirus. L’ultimo di essi, in ordine cronologico, è stato Valentino Lazaro, che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un post con questo messaggio: «È una situazione difficile per tutti noi, ma penso che quella di non continuare a giocare in questo momento sia la decisione giusta. Abbiamo tutti delle responsabilità verso noi stessi e tutti gli altri. Abbi cura di te e stai al sicuro!».

Ecco qui di seguito il post.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!