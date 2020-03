Dybala smentisce la positività al Coronavirus: “Sto bene, diciamo no alle fake news!”

È stato lo stesso Paulo Dybala, attraverso un post sul suo profilo Twitter, a smentire la fake news che circolava da qualche ora relativa alla sua positività al Coronavirus. L’argentino, infatti, ha specificato di trovarsi in isolamento volontario – come previsto dal protocollo, alla luce della positività di Daniele Rugani, suo compagno di squadra – ma di sentirsi bene. Sono ben 121 le persone che, in casa Juventus, si trovano oggi in isolamento domestico, proprio a causa della positività del difensore, e che nelle prossime ore scopriranno quindi se sono state a loro volta contagiate, con il naturale augurio che non sia così.

Dybala positivo al Coronavirus, la smentita dell’argentino

«Buongiorno a tutti, voglio confermare che sto bene e sono in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi, mi auguro che anche tutti voi possiate stare bene. Diciamo no alle fakenews!», è la didascalia del suo post, col quale mette a tacere tutte le voci, che trovate qui di seguito.

