Gravina avvisa la Juve: “O lascia la Superlega o non potrà iscriversi alla prossima Serie A”

Il presidente della FIGC ha avvisato la Juventus con toni eloquenti

"La Juventus sarebbe esclusa dalla Serie A se non si ritira dalla Superlega. Come sapete per nove società c'è stato il ritorno, mentre altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c'è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro". Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha avvisato la Juventus con toni eloquenti, avvisandola sullo spartiacque che deciderà il suo futuro più prossimo.