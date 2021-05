Dove vedere Inter-Roma, diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per seguire il match valido per la 36esima giornata di Serie A

L' Inter torna in campo ancora una volta da Campione d'Italia. La squadra nerazzurra, fresca vincitrice dello Scudetto, ospita a San Siro la Roma di Paulo Fonseca, nel match valido per la 36a giornata di Serie A. Antonio Conte non fa sconti, vuole chiudere al meglio un campionato meraviglioso e, in queste ultime partite, cercherà di fare bottino pieno per scrivere ulteriori record nella storia del club.

Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky, su Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet, oppure su NOW TV, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti. Su PassioneInter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sul sito, con interviste ed approfondimenti, e sui nostri canali di YouTube e Twitch, con la nostra radiocronaca e live reaction.