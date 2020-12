Fredy Guarin pronto a tornare in campo: vicina la firma con un club colombiano. I dettagli

Dopo aver rescisso il contratto con il Vasco da Gama nel settembre scorso, Fredy Guarin sembra essere finalmente pronto a ritornare in campo. Come scrive Lance!, infatti, il centrocampista ex Inter sarebbe vicino alla firma con i Millonarios, club che milita nella massima serie colombiana. All’età di 34 anni, il Guaro potrebbe essere in procinto di iniziare la sua ultima avventura da calciatore professionista, dopo aver vinto 2 campionati portoghesi, 3 coppe e 3 supercoppe del Portogallo, 1 coppa della Cina ma, soprattutto, 1 Europa League (con la maglia del Porto).

Guarin non ha mai nascosto di essere rimasto molto legato all’Inter, club in cui ha militato dal 2012 al 2016. Pur auspicandolo negli anni successivi, però, il tanto agognato ritorno in Italia non si è mai verificato, ed ora il classe 1986 si prepara a tornare in patria.

