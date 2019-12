La parabola di Joao Cancelo: ora rischia anche l’Europeo

Sono tempi duri per Joao Cancelo al Manchester City. Grande rimpianto dei tifosi dell’Inter quando nell’estate del 2018 la dirigenza interista per esigenze di bilancio non lo riscattò prima dell’inserimento della Juventus che lo acquistò dal Valencia, alla prima stagione in Premier League alla corte di Pep Guardiola il portoghese non sta rispettando le attese.

In chiaroscuro alla Juventus, che in un affare importante anche per i bilanci in estate lo ha ceduto ai Citizens puntando in cambio sul brasiliano Danilo, in questa prima parte di stagione a Manchester l’ex nerazzurro ha collezionato un totale di soli 989′ in campo spalmati su 15 presenze tra tutte le competizioni, di cui solo 4 da titolare in Premier League dove non vede il campo addirittura da oltre un mese. Tutt’altro che un titolare dunque, ben lontano dall’esterno devastante che ci si sarebbe aspettati di vedere con Guardiola.

La conseguenza è che ora Joao Cancelo rischia anche di perdere il treno per il prossimo Europeo. Il Portogallo si presenterà alla competizione da campione in carica e secondo quanto scrivono anche in patria in questo momento è a forte rischio. Anche per questo motivo starebbe pensando di lasciare il City ed avrebbe aperto all’ipotesi di tornare al Valencia, euroavversaria dell’Atalanta agli ottavi di Champions League, per tornare a giocare con continuità in vista di Euro 2020, scrive As.

